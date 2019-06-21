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Вчера, 20:00
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Кошконаселение Львова перепишут по уникальному алгоритму - Оксана Кошак

Во Львове впервые в мире 26-30 июня по «уникальному алгоритму» проведут подсчет бродячих котов. Об этом на пресс-конференции сказала директор коммунального предприятия "Лев" Оксана Кошак.

«До сегодняшнего дня ни один муниципалитет, ни один город мира не нашли методику, благодаря которой можно было бы подсчитать бродячих котов. Мы будем первыми», - отметила Кошак.

Во Львове уже трижды проводили подсчет бродячих собак, поэтому «схема работы понятна», и ее адаптировали под привычки и поведенческие особенности кошачьих.

Соучредитель международной платформы Animal-ID.info Виктор Копач рассказал об уже разработанном мобильном приложении, которое позволяет отслеживать количество бездомных собак или кошек.

Источник: glavcom.ua



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