Древнюю княжескую лодку-долбленку перевезли во вновь созданный музей. Видео

Уникальную 12-метровую лодку-долбленку летом 2015 года обнаружили в реке Стыр возле села Староселье на Волыни. Предполагают, что она могла принадлежать литовским князьям. Радиоуглеродный анализ показал, что лодку изготовили примерно в 1350-м году. Для княжеской лодки в 2019 году создан также уникальный музей.

"Для обустройства музея под лодку нужно около 1,7 миллиона гривен. 300 тысяч уже выделили из районного бюджета, еще 300 - из областного по ходатайству нардепа", - прокомментировал информационному агентству «Волынские новости" помощник нардепа Александр Самчук.

В Маневичах на Волыни состоялась пресс-конференция, посвященная уникальной находке. На ней директор Маневичского краеведческого музея Петр Фомич рассказал о своем видении экспонирования лодки в сельском "Музее одного экспоната".

"Эта уникальная находка была обнаружена, потому что было очень засушливое лето. Когда уровень воды в Стыре значительно упал, местные рыбаки почти на глубине 4 метров увидели, что в русле реки, а именно в урочище Острый угол между селами Староселье и Копылье, в правом берегу виднелся кусок, похожий на обычную колоду", - рассказывает Петр Хомич.

При детальном осмотре было выявлено, что на прибрежной полосе на глубине около 4 м виднелись контуры лодки-долбленки длиной 12-13 м, толщиной борта 7-8 см, глубиной самой лодки до 1 м.

Вот что писали о находке в 2015 году:

"В конце августа в реке Стыр вблизи села Староселье Маневицкого района рыбаки обнаружили странную находку. Как выяснилось впоследствии - это 12-метровая лодка-довбанка. На место происшествия прибыли краеведы, археологи, общественные активисты. Из-под крутого, почти трехметрового берега реки выглядывала лишь небольшая часть лодки. Для того, чтобы вынуть судно на поверхность, пришлось применять помпу и кран. Лодка изготовлена ​​из цельного дерева. На ее борту может поместиться 10 человек. Анализируя особенности ее строения, ученые допускают, что судно должно было иметь руль, могло развивать большую скорость, а для того, чтобы отправиться обратно, команде лодки достаточно было пересесть лицом в другую сторону. Сейчас древесину отправили на экспертизу, а лодку снова опустили в специальную водоем, чтобы дерево не распалось. Размеры и сохранность лодки просто поражают археологов".

Здесь смотрите подробности о древней лодке от 2015:

А вот как ее в этом году, в июне 2019 года, перевозили на постоянное место жительства:

Источник: gazeta.ua



