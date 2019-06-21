Волкер попросил Россию перестать лгать и дезинформировать мировое сообщество. Видео

Министерство иностранных дел России выступило с критикой заявлений, сделанных 19 июня в Нидерландах представителями Совместной следственной группы (JIT), расследующей катастрофу «Боинга» «Малайзийских авиалиний» над Донбассом 17 июля 2014.

«В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности», - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

МИД России считает, что на пресс-конференции международной следственной группы в Нидерландах «не было продемонстрировано ни одного конкретного доказательства» причастности России к гибели самолета. Украина российскую сторону обвиняет в подделке доказательств. Утверждение о «якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе» «не могут вызвать ничего, кроме сожаления», указывает МИД России.

Представители Совместной следственной группы на пресс-конференции 19 июня назвали имена четырех подозреваемых. Это - Игорь Гиркин (прозвище «Стрелков»), Сергей Дубинский (прозвище «Хмурый»), Олег Пулатов ( «Гюрза» и «Халиф»), Леонид Харченко.

Эти же имена были в списке тех, кого назвали авторы расследования проекта Bellingcat.

«Прокурорская служба обвиняет этих четырех в том, что их действия привели к тому, что был сбит рейс MH-17. Есть подозрение, что они тесно сотрудничали, чтобы получить пусковую установку и сбить самолет. Поэтому их можно считать подозреваемыми», - сказал представитель ССГ.

Самолет «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 с нидерландского Амстердама в малазийский Куала-Лумпур, был сбит над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014. Погибли 298 человек - все, кто был на борту. По соглашению Украины, на территории которой произошла трагедия, международное расследование - как техническое, так и уголовное - возглавили Нидерланды, поскольку их граждан было больше среди погибших.

Первое расследование - техническое, провел Совет расследований по делам безопасности Нидерландов. Оно установило, что самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», запущенной с подконтрольной в то время российским гибридным силам территории Донбасса.

Второе, уголовное расследование международной Совместной следственной группы, также пришло к выводу, что пусковая установка ЗРК «Бук», ракетой с которой сбили самолет рейса MH17, принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде из состава Вооруженных сил России. Установка была доставлена ​​из России на оккупированную часть Донбасса, оттуда осуществила пуск ракеты, а после ее вернули обратно в Россию.

В мире уже не раз призывали Россию признать свою ответственность за гибель самолета. Волкер вообще попросил российское руководство перестать врать и дезинформировать мировое общество. Но Россия постоянно отрицает все результаты расследования. Верит ей, похоже, только тоже пострадавшая Малайзия, руководство которой почему-то считает, что Россию обвиняют зря и несправедливо.

Источник: radiosvoboda







