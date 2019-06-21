Украина лидирует в шахматах: винничанин Илья Нижник победил в Лас-Вегасе

Украинский гроссмейстер Илья Нижник победил на престижном турнире в Лас-Вегасе (США), информирует ФШУ. В девяти турах украинец набрал 7 очков (5 выигрышей и четыре ничьи), что обеспечило ему единоличную победу.

Места со 2 по 9 поделили 8 гроссмейстеров, которые набрали 6,5 очков. Среди них и украинец Евгений Штембуляк (8 место).

Еще двое украинцев - Андрей Баришполец и Павел Воронцов финишировали на 18 и 19 местах соответственно.

Стоит отметить, что в турнире принимали участие 108 шахматистов, в том числе 27 международных гроссмейстеров.

Напомним, что в прошлом году юный винничанин выиграл соревнования в Филадельфии.







