Дашу Лукьяненко убил и бросил в выгребную яму сексуально озабоченный сосед

Вчера, 19 июня, правоохранительные органы нашли тело Дарьи Лукьяненко, которая пропала почти неделю назад. Тело 11-летней девочки нашли в выгребной яме во дворе дома односельчанина Даши Николая Тарасова. Подозреваемый признался в убийстве и рассказал все подробности этой трагедии.

22-летний Тарасов увидел девочку на местном рынке, где работают родители убитой. После этого, он пораньше вышел из рынка и направился к своему дому, чтобы подстеречь Дарью.

Когда девочка проходила возле его дома, он схватил её и потащил к себе, где попытался изнасиловать, но Дарья сильно отбивалась, поэтому подозреваемый ударил её по голове острым предметом.

После этого он надел на голову Даши полиэтиленовый пакет и задушил. Потом привязал к ногам девочки камни и в таком виде выбросил её тело в выгребную яму. Из-за камней тело девочки не всплывало, поэтому собаки не смогли почуять её запах.

Как сообщил Олег Бех, руководитель областной полиции, они три раза проводили обыск на участке подозреваемого:

«Ранее Тарасов пускал нас с обыском. Мы осматривали дом, гараж, чердак, двор… Когда уже все факты указывали на него, мы пришили с обыском и в третий раз.

Конструкцию туалета разобрали и сперва увидели руку девочки, а потом и всё тело. На ней были лишь сережки и обувь, все остальные вещи он сжег.

Подозреваемый все время проводил дома. Его хобби — сериалы о расследованиях, фильмы об убийствах. По дому он ничего не делал. Когда стало известно об исчезновении Даши он даже помогал с поисками и уверял, что не знал девочку. Но по записям с камеры наблюдения видно, что в день пропажи Дарьи он покупал товар у её матери на рынке.

Пока неизвестно, знали ли родные Тарасова об убийстве Дарьи. Они также помогали с поисками и даже дружили с семьей Даши.

По данным полиции, одна из соседок была в курсе событий того дня. Сейчас правоохранители проверяют все факты».

Вывод тяжкий: детей нельзя оставлять одних, потому что опасные люди могут находится даже среди хорошо, казалось бы, известных соседей...

Николай Тарасов

Источник: НАЦполиция















