Меняем АП на ОП: "важную" инициативу Зеленского раскритиковал Мосейчук

Зеленский подписал указ о трансформации Администрации президента в Офис президента и переезде. Игорь Мосийчук раскритиковал эту идею. Он уверяет, что мысль в целом неплохая, но почему президент решил переехать именно в Украинский дом и зачем такая спешка — не понимает.

«Зеленский говорил, что Правительственный квартал надо вынести, дабы не мешать жителям Киева и не создавать пробок. Но Украинский дом находится практически на грани того же Правительственного квартала, неподалеку от АП. К тому же, у него такая же советская атмосфера… Это же музей имени Ленина, там очень своеобразная архитектура».

Но помимо этого, уверяет Мосийчук, финансовые затраты на обеспечение безопасности здания будут огромными, так как Украинский дом практически весь из стекла и надо будет бронировать все окна:

«В общем идея переезда — не самая плохая. Но это надо делать после стабилизации экономической ситуации в стране. К тому же, если уж переезжать, то в такое место, которое не помешает жизнедеятельности города. Да и вообще, в первые 30 дней президентства во время войны, Зеленский должен был заниматься кадровыми назначениями руководителей областей. Но никого нет, есть только исполняющие обязанностей — но это не то. Переезд — это то, что интересует украинцев в последнею очередь. Им больше хочется, чтобы Зеленский отменил постановление Кабмина о повышении цены на газ, что обещал сделать. И меня тоже интересует, почему он этого не делает».

Источник: nbnews



