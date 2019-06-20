Избитый журналист Комаров умер, Томиленко требует парламентских слушаний

Журналист , который находился в коме после избиения в Черкасах 4 мая - умер. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook. По его словам, единственная версия покушения - профессиональная деятельность.

"Он был неудобным для многих местных политиков. Задавал неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, поднимал резонансные темы", - заявил Томиленко.

Он добавил, что НСЖУ продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова.

"Продолжаем требовать реальной, а не декларативной, защиты прав украинских журналистов! Очередное убийство журналиста в Украине. После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета, печальный список пополняется новой фамилией", - заявил председатель Национального союза журналистов.



Напомним

4 мая в Черкассах избили местного журналиста Вадима Комарова. Тогда в полиции сообщили, что открыли уголовное производство за частью 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение). Местные издания писали, что журналиста с разбитой головой в субботу около девяти часов утра увидели прохожие на улице и вызвали "скорую". В 2016 году журналиста Вадима Комарова пытались застрелить.

Источник: irtafax







