Итоги поездки Зеленского в Париж и Берлин

Зеленский добился в Париже и Берлине поставленных целей, считает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Цели были абсолютно простые. Первая – личное знакомство. С Макроном украинский президент встречался, но все равно Зеленскому было важно упрочить первое впечатление. А Макрону –посмотреть, как человек держится в новом статусе. С Меркель же Зеленский был знаком лишь заочно, а учитывая важность Германии для Украины, налаживание в кратчайшие сроки близких контактов с руководством этой страны было просто необходимо", – сказал политолог.

Вторая цель, по словам Фесенко – перезапуск Нормандского формата – также была достигнута.

"Как минимум, процесс сдвинулся с мертвой точки. Пока что переговоры идут в традиционном режиме – отдельно с Украиной, отдельно с Путиным. С Путиным европейские лидеры говорили по телефону еще в мае, к нам приезжали министры иностранных дел Германии и Франции. Теперь вот достигнута договоренность о встрече внешнеполитических советников 12 июля", – отметил политический эксперт.

По мнению Фесенко, встреча глав государств нормандской четверки состоится, скорей всего, уже осенью.

"И думаю, там будет обсуждаться не только вопрос Донбасса, но и вопрос газа. Думаю, эти вопросы будут взаимосвязаны – транзит российского газа, новые газовые соглашения и прекращение войны на востоке Украины", – сказал Фесенко.

Источник: segodnya



