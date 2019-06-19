Портнов против Порошенко: в ГБР подтвердили, что открыто пять производств

Государственное бюро расследований начало уже пять уголовных производств по пятого президента Украины Петра Порошенко по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщили в пресс-службе ГБР.

"Действительно, в ГБР поступило заявление Портнова, уже пятая, содержание которой видит, что должностные лица, которые занимали особое положение в органах государственной власти Украины совершали действия, направленные на захват государственной власти при внесении представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде. Начато досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренное частью 1 ст.109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти - ред.), ч.2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением - ред.) и ч. 1 ст.366 (служебный подлог - ред.) УК ", - отметили в пресс-службе.

При этом в Бюро добавили, что сейчас проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования.

Напомним, Государственное бюро расследований начало пятой уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко и спикера ВРУ Андрей Парубий.

В пятого президента Украины Петра Порошенко проблем не видят считают иски Портнова ничтожными и не занимаются ими. А то, что открыто внедрение - это просто процедурные вопросы.







