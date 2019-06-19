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Криминал / Херсон
Вчера, 16:00
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Смертельное ДТП на Херсонщине: задержан сотрудник полиции

Вчера, около 20 часов, в Херсонской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, одним из которых руководил сотрудник полиции. В результате ДТП три человека, среди которых один ребенок, погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Херсонской области.

Предварительно установлено, что на автодороге Скадовск - Каховка, на территории Каланчацкого района, произошло лобовое столкновение двух транспортных средств - автомобиля BMW и "ВАЗ-21099".

В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" и его жена погибли на месте происшествия. Их 10-летняя дочь умерла в больнице.

Водитель автомобиля BMW получил телесные повреждения. Также установлено, что водитель BMW является сотрудником полиции ГУНП в АР Крым, который в момент ДТП находился вне службы на собственном автомобиле.

Как сообщили в полиции, сейчас он задержан по подозрению в совершении этого преступления.

Как сообщили в правоохранительных органах, предварительно установлено, что капитан полиции (1990 года рождения), совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ".

Предварительная правовая квалификация события - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц".

Работники Государственного бюро расследований и следственные полиции Херсонской области проводят первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия.



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