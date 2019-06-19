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Вчера, 15:05
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Водомор в Донецкой области: воды нет три месяца, выдают по 40 литров в одни руки

Воды в городах Донецкой области нет по вине кампании "Вода Донбасса". Ссылаются на долги населения, долги кампании за электроэнергию и на повреждение канала водоснабжения. Населения подконтрольных территорий долги не признает, зато напоминает о задолженности "ДНР", так как пьют из одного канала.

Администрация города Торецкое, что в Донецкой области, после повреждения канала водоснабжения, обратилась к местным жителям с просьбой набирать не более 40 литров завезенной воды в одни руки.

"В связи с повреждением водопровода в зоне активных боевых действий, в город ежедневно поступает 17 000 кубических метров воды. В жаркий период этого количества недостаточно для обеспечения централизованным водоснабжением всех районов, в связи с чем организован подвоз технической воды по графику", - говорится в сообщении.

Администрация добавляет, что "с целью соблюдения порядка и экономного распределения воды просим вас осуществлять набор воды в собственные емкости не более 40 литров в одни руки". На сайте администрации добавляется график подвоза воды.

В Константиновке, Дружковке и других городах Донецкой области ситуация не лучше.

Источник: УНН


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