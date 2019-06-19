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Вчера, 10:00
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Украинские футболисты попали в рейтинг "Bleacher Report"

Авторитетное спортивное издание "Bleacher Report" составило рейтинг из десяти футболистов, которые проявили себя на молодежном чемпионате мира. Вратарь сборной Украины Андрей Лунин замкнул десятку лучших, а полузащитник киевского "Динамо" Сергей Булеца оказался на второй позиции.

Возглавил генерацию 18-летний представитель Эквадора Гонсало Плата. На третьей ступени оказался Джанлука Скамакка с Италии, представляющий ФК "Сассуоло".

Как сообщал УНН, представители "желто-синих" получили индивидуальные призы по итогам планетарного первенства.

Источник: УНН



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