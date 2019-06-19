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Вчера, 13:00
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Депутат ВР Дмитрий Тымчк погиб дома при невыясненных обстоятельствах

Правоохранители рассматривают три версии гибели народного депутата из фракции "Народный фронт", координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тимчука, в том числе убийство и неосторожное обращение с оружием, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам, на месте работает оперативно-следственная группа.

Шевченко уточнил, что у Тымчука огнестрельное ранение в голову.

"Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием", - ответил он на вопрос о версии гибели депутата.

При этом он не стал комментировать слова нардепа Антона Геращенко (фракция "Народный фронт") о том, что Тымчук нанес себе смертельное огнестрельное ранение во время чистки наградного пистолета, подчеркнув: то, от какого оружия погиб парламентарий, установят эксперты.

Тымчук родился 27 июня 1972 года. Он проходил службу в войсках противовоздушной обороны, работал в штабе Национальной гвардии и в различных подразделениях Министерства обороны. В 2014 году был избран нардепом от партии "Народный фронт". Политик стал известен благодаря детальному освещению аннексии Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины.

Источник: gordonua


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