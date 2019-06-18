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Вчера, 23:36
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На трассе Киев–Чоп столкнулись легковушки: есть погибшие и раненые. Статистика

На трассе Киев – Чоп, возле села Колоденка 18 июня произошло смертельное ДТП. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей Ford и Volkswagen Passat погибли оба водителя и получили травмы двое пассажиров, сообщает пресслужба Нацполиции.

Спасатели ГСЧС, прибыв на место происшествия, деблокировали двух погибших мужчин. Еще двух пострадавших работники скорой медицинской помощи доставили в КП "Ровенская детская больница" и в КНП "Центральная городская больница". К оказанию помощи были привлечены три единицы спецтехники и девять человек личного состава спасателей.


Напомним:
в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.
В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии.



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