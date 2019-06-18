В книгу рекордов Гиннеса внесли рога быка Пончо, который живет в США

Бык по кличке Пончо, проживающий на ферме в американском штате Алабама, попал в Книгу рекордов Гиннесса, как обладатель самых длинных в мире рогов, сообщает издание LiveScience.

Рога семилетнего животного достигают в длину 323,74 сантиметра — этот показатель более, чем вдвое превышает ширину концертного рояля.

У предыдущего рекордсмена, быка по кличке Сато из штата Техас, рога были на 3 сантиметра короче.

Фермер Джерал Поуп приобрел Пончо теленком, когда тому было шесть месяцев.

У быка очень мягкий, дружелюбный характер и он никогда не пользуется своими рогами в качестве оружия. Соседи приносят ему лакомства: он очень любит яблоки, морковку и маршмэллоу.







