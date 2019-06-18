Россияне планируют перекрыть Днепр, чтобы заставить Украину дать воду Крыму

Игорь Вайль, который называет себя председателем «Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации» Крыма, предупреждает о грядущей катастрофе: водохранилища опустели, используются подземные воды, но и они истощаются. А впереди - жаркое засушливое лето.

По его словам, тяжелее всего придется населению восточной и центральной части полуострова.

«Если мы говорим о восточном регионе и центре, в том числе Симферополе, то ситуация для маловодного года сложная. Она не была для нас неожиданностью, руководству мы об этом докладывали», —объяснил эксперт.

Он добавил, что оккупационные власти беспомощны перед надвигающейся проблемой. Ведь последние полгода Феодосия, Судак, Ленский район и Керчь используют только подземные воды, так как водохранилище опустело. Уже в 2019 году местные жители могут пострадать от жажды.

Ранее сотрудники Российской Академии Наук объявили, что придумали способ для возобновления подачи в Крым воды из реки Днепр. Россия любым способами собирается получить ценный украинский ресурс. На этот раз эксперт академии наук Виктор Данилов-Данильян предложил перекрыть реку.

На одном из федеральных каналов представитель Российской Академии Наук заявил, что в самое ближайшее время можно решить вопрос о снабжении водой Крымского полуострова, заблокировав истоки Днепра дамбой.

«Водная блокада Крыма не должна оставаться без внимания, желания Киева повлиять на полуостров не должны оставаться без внимания, а ответ должен быть дан в ближайшее время. Техническая возможность у России есть. Нужно лишь построить дамбу. При этом объем работы, по сравнению с Северным потоком-2, будет мизерным», — заявил ученый.

Кроме того, Данилов-Данильян предложил рассмотреть вариант аналогичного проекта по выведению воды из русла Десны – одного из притоков Днепра. По его словам, необходимо рассчитать экономическую выгоду от его реализации: «Из Десны можно перебрасывать воду на Оку, и это совсем не так сложно, как может показаться в начале».

Если эти проекты будут реализованы, Днепр если не пересохнет совсем, то значительно обмелеет, что может привести к экологической катастрофе уже в Украине.

Источник: newsoboz



