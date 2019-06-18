ВР требует собрать СНБО, чтобы дать оценку росту влияния Медведчука на СМИ

Фракция "Народного фронта" в Верховной Раде заявила о росте угрозы "московского реванша" в Украине и призвала президента Украины Владимира Зеленского срочно созвать Совет национальной безопасности из-за смены владельца телеканала ZIK и вероятной "информационной оккупации".

Об этом во время заседания согласительного совета парламента заявил глава фракции Максим Бурбака:

"Фракция" Народного фронта "обращается к президенту Владимиру Зеленскому с призывом безотлагательного созыва заседания СНБО для рассмотрения вопроса угрозы информационной безопасности с максимальным информированием общества о принятых решениях. ZIK - третий телеканал в руках российской "пятой колонны". И мы должны осознавать, что завтра или послезавтра таких каналов будет становиться еще больше, если ответственные государственные силы не будут пытаться противостоять информационной оккупации", - сказал он.

Также Бурбака выразил уважение к решению журналистов уволиться с телеканала ZIK после смены собственника телеканала.

"Народный фронт" требует четкой реакции и плана действий для недопущения московского реванша в Украине", - резюмировал нардеп.

В свою очередь председатель Верховной Рады Андрей Парубий поддержал призыв Бурбака, назвав Виктора Медведчука, который является кумом российского президента Владимира Путина, "пророссийской марионеткой":

"На этой неделе мы с грустью узнали, что кум Путина стал совладельцем еще одного всеукраинского канала. В руках пророссийской марионетки прямо или косвенно находятся уже несколько всеукраинских каналов. И это вызывает большую тревогу, наверное, у всех украинцев, потому что в гибридной войне информационная война является одним из ключевых направлений атак на Украину. Я убежден, что по этому поводу и государственные органы власти должны сделать определенные выводы, потому что захват и оккупация украинского информационного пространства не менее опасна, чем оккупация украинских областей и оккупация украинского Крыма", - подчеркнул он, выразив поддержку и солидарность с журналистами и сотрудниками телеканала ZIK, которые "освободились, чтобы не стать информационным оружием против Украины в руках Кремля".

Напомним, у телеканала ZIK появился новый владелец - депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак, который уже имеет телеканалы "112 Украина" и NewsOne.

Несколько топ-менеджеров ZIK заявили о том, что освобождаются от телеканала из-за нового владельца, поскольку Козак - близкий соратник одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума Владимира Путина Виктора Медведчука

В списках на досрочные парламентские выборы Тарас Козак выступает 10-м номером "Оппозиционного платформы - За жизнь". В октябре прошлого года соратник Медведчука стал владельцем NewsOne, а в декабре - "112 Украина".

Источник: ТСН







