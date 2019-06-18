Рука в подарок: 3D-принтере распечатали руку для студентки. Видео

В Польше студенты технического колледжа из города Ярослав помогли девушке осуществить мечту – стать автомехаником: они напечатали для нее на 3D-принтере пластиковую руку.

"У 19-летней Кинги Вавро с рождения отсутствует правое предплечье. Это ограничивает возможности девушки. И студенты напечатали для нее пластиковую руку. Протез оснащен блоком питания для подзарядки и магнитом для захвата металлических инструментов", – говорится в сообщении.

Последний экзамен девушка сдала самостоятельно, без посторонней помощи.

Источник: ТСН







