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Рука в подарок: 3D-принтере распечатали руку для студентки. Видео

В Польше студенты технического колледжа из города Ярослав помогли девушке осуществить мечту – стать автомехаником: они напечатали для нее на 3D-принтере пластиковую руку.

"У 19-летней Кинги Вавро с рождения отсутствует правое предплечье. Это ограничивает возможности девушки. И студенты напечатали для нее пластиковую руку. Протез оснащен блоком питания для подзарядки и магнитом для захвата металлических инструментов", – говорится в сообщении.

Последний экзамен девушка сдала самостоятельно, без посторонней помощи.

Источник: ТСН



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