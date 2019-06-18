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Единоличная коалиция в парламенте - это узурпация власти

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Запад будет против единоличной коалиции в новом украинском парламенте, чтобы это не было заточено под интересы одной олигархической группы. Об этом корреспонденту ГолосUA сообщил политолог Кирилл Молчанов.

Исходя из заявлений Зеленского о том, что он не поддерживает коалицию ни с Оппозиционной платформой, ни с бывшими - типа Порошенко и Гройсмана, то вариантов будущего коалиционного большинства не много, отметил политолог.

К. Молчанов добавил, что на создание единоличной коалиции, о чем заявляли у Зеленского, скорее всего, не пойдет Запад. Западные партнеры будут против этой идеи, поскольку это будет шагом к узурпации власти.

«Они будут реально предлагать идеи только для баланса, чтобы сбалансировать представительство в будущем правительстве, чтобы это не было заточено под интересы только одной олигархической группы», - подчеркнул политолог.

К. Молчанов добавил, что Зеленскому выгодно будет иметь такого премьер-министра, как Юлия Тимошенко. Тогда он не будет так быстро терять популярность, поскольку Тимошенко достаточно яркий спикер и опытный политик.

«Понятно, что она постепенно будет перетягивать «одеяло» на себя, но, полагаю, это был бы достаточно выгодный симбиоз для двух сторон. По факту, будет это или не будет, зависит исключительно от результатов парламентских выборов...», - подытожил политолог.

Источник: golos.ua



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