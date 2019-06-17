Судить детей можно только с 13 лет, считают правоохранители Франции

Правительство Франции предложило повысить до 13 лет возраст молодых преступников, которых разрешено преследовать по закону. Согласно действующему французскому законодательству, дети могут быть привлечены к ответственности с 10 лет. Об этом сообщает The Times.

Министр юстиции Франции Николь Белло заявила, что несовершеннолетние в возрасте до 13 лет смогут избежать обвинений в совершении уголовного преступления независимо от их действий, в рамках реформы, которую она запланировала ввести с помощью указа. С правонарушителями в этой возрастной группе будут работать социальные работники.

Министр сказала, что ее реформа ускорит рассмотрение дел с участием молодых правонарушителей, на принятие которых требуется в среднем 18 месяцев, и обеспечит более быстрое получение компенсаций пострадавшими.

Правоцентристский лидер парижской регионального совета Валерия Пекресс охарактеризовала реформу как "очень серьезную ошибку" и "отрицание реальности".

"Мы столкнулись с взрывом преступности среди молодежи. Это мероприятие абсолютно безответственное, потому что это означает, что очень молодые преступники останутся в руках преступных группировок", - сказала она.

Она добавила, что лидеры банд заставят детей "выполнять свою грязную работу", зная, что их нельзя обвинять и преследовать по закону.

В прошлом году 10-летнему мальчику из Парижа было предъявлено обвинение в поджоге, в результате которого погибли мать и трое детей. В 2017 году 11-летнему ребенку в Лионе было предъявлено обвинение в покушении на убийство за нанесение ножевых ранений однокласснику.







