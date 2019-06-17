Россия "белая и пушистая": предлагает Украине дешевый газ и мировое соглашение

Глава Минэнерго РФ Александр Новак провел переговоры с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Шефчович и сообщил, что Россия готова снизить на четверть стоимость газа для Украины и продлить контракт на транзит газа на существующих условиях.

"Мы готовы обеспечить поставки газа в Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015... "Газпром" мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от нынешнего уровня", - сказал он.

По словам Новака, также Россия готова продлить контракт с Украиной на транзит газа в нынешних условиях.

"Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова продлить транзит газа через Украину и обеспечивать поставки европейским потребителям. Мы готовы на реальных условиях на продление контракта. Украина пока пока не готова с точки зрения изменений в действующее законодательство для того, чтобы обеспечить заключение контракта на условиях, которые используются в Европе. На самом деле, самый простой вариант - это продолжить действующий контракт, который был предложен украинской стороне", - подчеркнул российский министр.

В то же время Новак назвал условия, при которых может быть использована газотранспортная система Украины.

"Если будет конструктивный подход, будут предложены приемлемые, экономически конкурентные тарифы, если будут урегулированы отношения - рассмотрение в арбитражных судах, в принципе тогда транспортная система может быть использована, но мы знаем сейчас, что пока нет никаких предложений со стороны украинских коллег", - отметил он.

Кроме этого, глава Минэнерго РФ рассказал, что "Газпром" предложил Украине заключить мировое соглашение.

"С российской стороны, со стороны" Газпрома "предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения", - сказал Новак.

На последних переговорах в Брюсселе в январе Украина и Россия под надзором Европейской комиссии пытались договориться о новом контракте - на транзит газа в Европу. Действующий контракт истекает 31 декабря 2019. Без нового договора Украина рискует уже в следующем году потерять три миллиарда долларов, которые зарабатывает на перекачке голубого топлива из России в ЕС.

Россия и Еврокомиссия договорились обсудить дату проведения трехсторонних переговоров по газу в сентябре 2019 года.

Источник: ТСН







