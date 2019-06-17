Сын погибшего героя Павла Дрышлюка Кирилл - член футбольной сборной-победительницы

В украинской молодежной команде U20, ставшей чемпионами мира, играл сын погибшего героя новейшей войны Павла Дрышлюка Кирилл, сообщил в Фейсбуке Олег Пономарь.

Его отец, майор авиации Павел Дрышлюк, был сбит российскими террористами 6 июня 2014 года во время облета Славянска на самолете-фоторазведчике.

Известно, что удар ракеты пришелся в правый двигатель, начался пожар, огонь перекинулся на правое крыло, самолет начал резко терять высоту и падать на жилые кварталы Славянска.

"Командир экипажа подполковник Константин Могилко отдал приказ покинуть самолет. Борттехник Павел Дрышлюк помог двум молодым лейтенантам снять бронежилеты, надеть парашюты и выпрыгнуть из самолета на 800-метровой высоте. Сам же вместе с командиром и бортмехаником прапорщиком Алексеем Потапенко остался в самолете. Ценой собственной жизни экипаж направил самолет за пределы города и предотвратил жертвы среди мирного населения".

В результате атаки террористов погибли пять членов экипажа. Павла Дрышлюка наградили посмертно орденом Богдана Хмельницкого III степени.







