Получит ли команда Зеленского доступ к разведданным НАТО

Вопрос поставил эксперт Юрий Бирюков: "Смеемся, прикалываемся, всякие наши там возмущения, Баканов и все это... Это все конечно очень конструктивно. Но есть одна проблема. А она реальная и она серьезная. Проблема называется - доступ к разведданным...

Над нами висят разные спутники. Всегда. Много. Глазастые. Ушастые. Они видят каждый чих и слышат каждый чих. Да, как бы не было тяжело про это говорить, но "они" видели Иловайск, они видели разворачивание сил вокруг Дебальцево и все остальное.

Но вот доступа к разведданным союзников у нас толком не было до 2017 года. Там были крайне сложные переговоры, крайне жесткие требования. Союзники добивались максимальной очистки наших разведслужб от потенциальных "кротов", объективно опасаясь утечки данных в Россию. Договорились. Добились. Начался регулярный обмен, начались регулярные полеты RQ-4.

Риторический вопрос: каково будущее этого сотрудничества, особенно после всех этих новоназначений и откровений про российские награды/гражданства?.."

Источник: tverezo.info



