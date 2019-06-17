Ярош предупреждает Украину, что Зеленский - опасен

Командующий Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош в интервью признался, что чувствует опасность, связанную с президентством Владимира Зеленского и заявил: "Украина принадлежит не быдломассе, а воинам".

"Зеленский для нас, украинцев, это очень опасно. Чувствую это", - подчеркнул Ярош.

Он пояснил, что беспокойство вызывает заявление нового президента Украины о мире любой ценой.

"Владимир просто не знает цену этого мира. Он, возможно, бывал с концертами близко к фронту. Но когда моих пацанов разрывало российскими снарядами на мелкие кусочки и потом те кусочки надо было собирать и отправлять мамам - цена то совсем иначе выглядит", - отметил командующий УДА.

Ярош выразил надежду, что Зеленский просто ошибается в некоторых своих убеждениях.

"Я надеюсь, Владимир Зеленский, мой верховный главнокомандующий, которому я конечно же подчиняюсь, просто ошибается в определенных вещах. И я хочу пригласить его проехаться со мной по передку. Я показал бы ему много-много вещей. Рассказал бы, что происходило на фронте последние 5 лет. От боя под Славянском в апреле 2014-го. От того, когда в Славянск пацанята поехали с Майдана - а им там разрезали животы, набили камнями и бросили в реку. Я бы хотел, чтобы он увидел застенок в Авдеевке - такой, как увидели ее, когда освободили это место в в июле 2014-го. Я бы хотел, чтобы он осознал, о какой именно цене говорит. Или он считает, что это не стоит мести? Учитывает ли он в своем понимании «мира любой ценой" тех казненных людей? Наших, украинских людей", - спросил Ярош.

Он уточнил, что мнение "ваты и охлоса" по этому поводу его абсолютно не интересует.

"Ибо это государство не принадлежит быдломассе, оно принадлежит воинам, которые за это государство погибают каждый день, уже на протяжении более пяти лет. Оно принадлежит всем, кто в той или иной степени, стоит на ее защите", - подчеркнул руководитель Украинской добровольческой армии.

Ярош также признался, что хочет встретиться с Зеленским.

"Если будет возможность встретиться с ним (с президентом - ред.) - я это скажу ему в глаза", - добавил он.

Источник: huaportal



