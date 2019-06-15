Стала известна позиция партии «Слуги народа» по вопросу о парламентской коалиции

Представитель президента в Верховной Раде и второй номер в списке партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук заявил о цели этой политсилы стать монопартией после победы на парламентских выборах.

Он сказал, что Слуга народа хочет стать монопартией в парламенте, которая не будет нуждаться в коалиции с другими политическими силами.

«Мы делаем все, чтобы мы стали монопартией, которая возьмет на себя ответственность перед народом Украины. Мы работаем на эту идею. Для нас важно впервые за 28 лет независимости Украины сделать единого ответственного за состояние дел в государстве», — сказал Стефанчук.

Также, напомним, партия "Слуга народа" 13 июня, обнародовала полный список из 201 кандидата в депутаты в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля.

Источник: golos.ua



