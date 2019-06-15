Украинцев напугали 80 тыс румынских голубей, которые оказались спортивными. Видео

Несколько тысяч спортивных голубей выпустили голубеводы Румынии в небо над Легедзином Тальновского района Черкасской области. В июне такая же акция состоялась в Одесской и Николаевской областях.

Общая численность завезенных из Румынии и отпущенных голубей - 80 тысяч, рассказал в комментарии Укринформу президент Всеукраинской общественной организации "Федерация голубиного спорта Украины" Иван Боднараш.

"Выпуск спортивных голубей проходит ежегодно в рамках международного сотрудничества между румынской союзом профессиональных голубеводов и Федерацией голубиного спорта Украины. В этом году это первый заезд: 80 000 спортивных птиц были доставлены на 31-й специально оборудованной машине", - подчеркнул Боднараш.

Голубеводы соревнуются, какая птица первой преодолеет немалое расстояние и долетит домой.

"В каждой птицы есть кольцо с порядковым номером и чип. Победителей определяют по сигналам чипов, которые срабатывают, как только голубь попадает в свое гнездо", - рассказывает о деталях соревнований Иван Боднараш.

По его словам, такой вид спорта очень развит во всем мире и набирает дальнейшие обороты. Проходят международные олимпиады - Олимпийские голубодромы, есть соревнования на кубок Европы. Для того, чтобы стимулировать развитие голубиного спорта в мире F.C.I. ввела регулярное проведение международных конференций в разных странах Европы.

"Мы принимаем участие в этих соревнованиях. Украина является членом международной федерации голубиного спорта; я в том числе - член директората федерации, а еще четверо представителей нашего государства работают в различных комитетах федерации. Это свидетельствует о высоком авторитете Украины ", - подчеркнул Боднараш.

"На этих выходных украинские голубеводы выпускали птиц из Александрии, затем - с Новоград-Волынского. На конец июля запланировано мероприятие в Северодонецке, оно будет проходить под девизом "Мы за мир в Украине", - рассказал президент ВОО "Федерация голубиного спорта Украины".

По его словам, голубиные чемпионаты и марафоны очень зрелищными акциями. И что важно - абсолютно безопасными для людей.

"Ведь все птицы проходят проверку, особенно серьезную, когда их завозят из-за рубежа. Поэтому не надо бояться каких-то негативных последствий", - добавил Боднараш.

ФГСУ объединила в своих рядах более 2000 голубеводов-спортсменов из 32 клубов, расположенных в 16 регионах Украины.

Posted by Mykola Kulyk on Monday, June 10, 2019

Источник: ukrinform



