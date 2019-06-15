Королева Нидерландов в Рио-де-Жанейро нарядилась в вышиванку украинского дизайнера

Королева Нидерландов Максима появилась на публике в Рио-де-Жанейро в вышиванке украинского дизайнера. Таким образом Ее Величество присоединилась к знаменитостям, которым нравятся украинские этно-мотивы.
Максима попала в объектив фотоаппарата в белом льняном платье с контрастной ярко-синей вышивкой на олимпиаде в Бразилии.
Королевская семья прибыла в Рио-де-Жанейро, чтобы поддержать голландскую олимпийскую сборную.
Напомним, сейчас вышиванки очень популярны в мире. Знаменитости с удовольствием надевают наряды в украинском стиле.
Источник: ЗИК