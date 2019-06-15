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Сегодня, 13:00
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Королева Нидерландов в Рио-де-Жанейро нарядилась в вышиванку украинского дизайнера

Королева Нидерландов Максима появилась на публике в Рио-де-Жанейро в вышиванке украинского дизайнера. Таким образом Ее Величество присоединилась к знаменитостям, которым нравятся украинские этно-мотивы.

Максима попала в объектив фотоаппарата в белом льняном платье с контрастной ярко-синей вышивкой на олимпиаде в Бразилии.

Королевская семья прибыла в Рио-де-Жанейро, чтобы поддержать голландскую олимпийскую сборную.

Напомним, сейчас вышиванки очень популярны в мире. Знаменитости с удовольствием надевают наряды в украинском стиле.

Источник: ЗИК


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