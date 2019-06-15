Оказывается, последние пять лет Украина развивалась вполне приемлемо, считают в АП

Украина может запустить сотрудничество с МВФ в конце года и сейчас работает над подготовкой к этому запуску новой программы на 3-4 года. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук.

"Мы сейчас действительно начали думать над новой программой с МВФ на 3−4 года, чтобы можно было запустить ее в конце года, если для этого появятся необходимые условия. В ней мы попробуем заложить структурные реформы, которые за эти годы выведут страну на качественно иной уровень", - рассказал Гончарук.

По его словам, для новой программы есть хорошие стартовые условия.

"В течение последних четырнадцати кварталов экономика стабильно, хотя и не так стремительно, но все же растет. Наблюдается приемлемый уровень инфляции и рост резервов. В течение пяти лет подряд растем в рейтинге Doing Business. Также удерживаются позитивные ожидания на рынках. То есть глобально инвесторы предполагают, что Украина будет двигаться в правильном направлении, и ожидания от нас положительные", - заявил Гончарук.

В то же время он отметил, что для сохранения финансовой стабильности нужно "летом и осенью очень хорошо поработать".

Замглавы АП также добавил, что обязательства Украины в рамках программы с МВФ должны быть выполнены. Это необходимо для того, чтобы оправдать доверие со стороны международных партнеров.

"Относительно сотрудничества с МВФ, то для нас оно является крайне важным, как для страны. У нас довольно длительные отношения с Фондом, и у нас есть обязательства перед ним, как и перед многими другими международными партнерами. Надлежащее выполнение этих обязательств является актуальным для Украины, и это даже не вопрос денег — здесь больше речь идет о доверии. Потому за тем, как мы сотрудничаем с Фондом, наблюдают все без исключения системные инвесторы в мире", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, в Международном валютном фонде подтвердили готовность приехать в Киев для продолжения переговоров после досрочных парламентских выборов в Раду, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики.

Источник: 112



