Кто убил композитора Ивасюка: сам он повеситься не мог, считает следствие

Судебная экспертиза установила, что известный украинский композитор Владимир Ивасюк, которого нашли повешенным в лесу, не мог это сделать самостоятельно. Об этом сообщил председатель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

"Прокуратура Львовской области к нам обратилась с соответствующим постановлением о проведении экспертизы, которая касается гибели известного композитора Владимира Ивасюка, произошедшей 18 мая 1979. У нас была задача установить, мог ли он сам совершить самоубийство или нет. Поэтому мы подобрали соответствующие условия - в мае в этом же лесу на таком же дереве - и провели следственные эксперименты", - рассказал Рувин.

По его словам, нужно было определить, мог ли Ивасюк самостоятельно залезть на дерево, завязать ремень от плаща и оказаться в петле; а также - мог ли он сделать это с помощью кого-то другого, и какая именно помощь при этом была необходима.

По словам Рувина, был найден спортивно натренированный человек, который по внешним характеристикам отвечал Ивасюку.

"Следственным экспериментом было установлено, что он (Иваюк - ред.) не мог сам этого сделать и даже натренированное лицо, которое мы привлекали, человек, который подтягивается одной рукой, тоже не мог это сделать - завязать самостоятельно пояс и залезть в петлю", - отметил Рувин.

Также был проведен следственный эксперимент с использованием подставок, лестниц, стульев, которые на месте происшествия найдены не были, но могли там быть.

"Мы провели несколько различных экспериментов, которые показали, что господин Ивасюк один оказаться в этой петли не мог. У него были помощники - люди, которые способствовали в этом: чтобы повеситься с помощью лестницы, дополнительно нужно еще два человека, без лестницы или подставки - минимум трое. Мы это точно установили, результаты экспертизы, которые мы передаем в прокуратуру Львовской области для принятия соответствующих процессуальных решений", - добавил Рувин.

Напомним, 18 мая 1979 года тело композитора Владимира Ивасюка нашли в военной зоне Брюховецкого леса недалеко от Львова повешенным. Следствие выдвинуло единую версию - самоубийство в результате длительного психического расстройства.

Дело было закрыто прокуратурой Шевченковского района за отсутствием состава преступления через два месяца - 18 июля 1979 года.

Источник: УНН







