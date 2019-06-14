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Вчера, 19:00
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Военнослужащие Нацгвардии выступили в защиту гвардейца Маркива в итальянском суде

24 мая 2014 года в Славянске на горе Карачун во время активного противостояния украинской армии боевикам, погибли итальянские журналисты. 30 июня 2017 года в аеропорту Болоньи полиция Італии арестовала Маркива по подозрению в причастности к этому событию.

В ходе судебного разбирательства прокуратура Италии просит для Виталия Маркива 17 лет заключения, а родственники погибших требуют от Украины более 2 миллионнов долларов в качестве компенсации за моральный ущерб.

Четыре нынешних и бывших сослуживцев Маркива по батальону им. Кульчицкого, а также и.о. командующего НГУ генерал-лейтенант Николай Балан приехали в суд дать показания и подробно рассказали об особенностях военной службы и характере боевых операций в начале российской агрессии в Донбассе.

В частности, они сообщили о событиях мая 2014 на горе Карачун в Славянске во время активных боевых действий потив российских боевиков террористической банды Гиркина. По свидетельствам украинских военных, в гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит потерпевший иностранный фотограф, а сам Виталий Маркив находился на другой стороне горы. К тому же не понятно, что делали журналисты на позициях пророссийских незаконных вооруженных формирований и почему умышленно подвергали себя опасности, несмотря на официальные рекомендации посольства Италии не ездить в зону боевых действий.

Суд продолжается.

Источник: censor


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