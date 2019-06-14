У наркодилеров изъяли наркотики на 12,5 млн гривен

В Запорожской области правоохранители "накрыли" нарколабораторию, в которой преступники почти в промышленных объемах производили метадон.

Как выяснилось, производство наркотиков наладил 33-летний житель Вольнянска в собственном дворе. Помогал ему приятель из Запорожья. Торговать дилеры планировали с размахом – в разных областях Украины. За такой бизнес мужчинам грозит 12 лет за решеткой.

"В результате проведения обысков изъято наркотическое средство метадон весом 7 килограммов, различные прекурсоры для изготовления наркотического средства общим объемом более 100 литров", – рассказал руководитель Управления противодействия наркопреступности главного управления Нацполиции Запорожской области Дмитрий Клименко.

Отметим, что по ценам "черного рынка" сумма изъятого метадона составила 12,5 млн гривен.

Источник: kontrakty



