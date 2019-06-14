Курс валют

» » » У наркодилеров изъяли наркотики на 12,5 млн гривен

Новости

Все новости
Криминал / Запорожье
Сегодня, 09:00
81
Версия для печати

У наркодилеров изъяли наркотики на 12,5 млн гривен

В Запорожской области правоохранители "накрыли" нарколабораторию, в которой преступники почти в промышленных объемах производили метадон.

Как выяснилось, производство наркотиков наладил 33-летний житель Вольнянска в собственном дворе. Помогал ему приятель из Запорожья. Торговать дилеры планировали с размахом – в разных областях Украины. За такой бизнес мужчинам грозит 12 лет за решеткой.

"В результате проведения обысков изъято наркотическое средство метадон весом 7 килограммов, различные прекурсоры для изготовления наркотического средства общим объемом более 100 литров", – рассказал руководитель Управления противодействия наркопреступности главного управления Нацполиции Запорожской области Дмитрий Клименко.

Отметим, что по ценам "черного рынка" сумма изъятого метадона составила 12,5 млн гривен.

Источник: kontrakty


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт