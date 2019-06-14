Хозяин медведя не отдал его зоозащитникам и сутки сидел в клетке вместе с "другом". Видео

Владелец частного литовского цирка захватил в заложники собственного медведя. Випа - а именно так зовут зверя - хотели забрать зоозащитники и доставить в специализированный зоопарк.
Его хозяин, Николай Зобов, содержал его в плохих условиях.
Но отдавать животное мужчина категорически отказался. Медведя, говорит, любит, как собственного ребенка. Вместе со зверем Николай закрылся в клетке и провел там сутки!
В итоге зоозащитники нашли общий язык с упрямым циркачем. Смотрите видео.
Источник: facenews