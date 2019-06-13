СБУ задержала диверсанта: он хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской области

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Харьковской области, который заложил взрывное устройство рядом с емкостью с хлором, которая участвует в системе очистки воды на территории комплекса водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» в поселке Краснопавловка.

По словам мужчины, его в феврале 2019 года завербовали в Белгороде сотрудники спецслужб РФ.

Задержанному объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ст.113 («Диверсия») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Комплекс водоподготовки «Днепр» обеспечивает часть Харькова и Лозовую питьевой водой из Краснопавловского водохранилища, заполняющегося из канала «Днепр-Донбасс».

Источник: nakipelo



