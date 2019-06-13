Украинские костюмы признаны лучшими на Карнавале культур в Берлине

Украинцы стали обладателями приза за лучшие костюмы на Карнавале Культур-2019 в Берлине. Диплом был вручен в понедельник, сообщает корреспондент Укринформа.

«Жюри отметило наши костюмы как «качественные и впечатляющие». Мы искали их у коллекционеров, дизайнеров, как здесь, так и в Украине», - рассказала агентству основательница группы kul'tura, организатор акции Екатерина Ритц-Ракул.

Всего было 6 номинаций, в которых определили победителей.

Украина уже второй раз принимает участие в Карнавале. С национальными костюмами, танцами и музыкой берлинцев и гостей столицы познакомили в этот раз более 50 представителей общин, включая танцевальный коллектив из Мюнхена.

Шествие сопровождала современная украинская музыка, руководил которой ди-джей с 8-метрового карнавального автомобиля. Большое оживление у публики вызвала «кричалка» «Ukraine Now - Ukraиne Wow!».

В Карнавале в целом приняли участие 74 группы, 4400 профессиональных артистов и любителей, полсотни автомобилей-трибун. Посмотреть на яркое действо на улицы немецкой столицы вышло около миллиона человек. Охраняли все это полторы тысячи полицейских. Ряд улиц было перекрыто на целый день.

Источник: ukrinform



