Мы с пищей потребляем пластик: будто еженедельно глотаем банковскую карточку

Исследователи обнаружили, что люди потребляют до 102 000 частиц микропластика, размером менее 1 мм, то есть 250 г каждый год, - отмечает издание Daily Telegraph.
90% потребленного пластика происходит с бутилированной и проточной водой.
К продуктам с высоким уровнем пластика принадлежат моллюски, пиво и соль.
Новые данные собрали исследователи из Университета Ньюкасла в Австралии, которые проанализировали более 50 исследований, касающихся потребления пластика людьми.
Оказалось, что в среднем человек потребляет до 1769 частиц пластика еженедельно с водой, 182 с моллюсками, 11 штук с солью и 10 с пивом.
В Европе около 72% водопроводной воды содержит пластик.
Хотя долгосрочные эффекты воздействия пластика на организм человека еще недостаточно известны, некоторые исследования показали, что вдыхание пластиковых волокон приводит к воспалению дыхательных путей.
Время разложения предметов общего потребления:
- полиэтиленовый пакет - от 20-ти до 1000 лет;
- пластиковая бутылка - 50 лет;
- стеклянная бутылка - 1000000 лет;
- одноразовый подгузник - 450 лет;
- алюминиевая банка - от 80 до 200 лет;
- бычки от сигарет - от одного до пяти лет;
- коробка Tetra Pak - три месяца;
- бумажное полотенце - две-четыре недели.