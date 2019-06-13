Мы с пищей потребляем пластик: будто еженедельно глотаем банковскую карточку

Исследователи обнаружили, что люди потребляют до 102 000 частиц микропластика, размером менее 1 мм, то есть 250 г каждый год, - отмечает издание Daily Telegraph.

90% потребленного пластика происходит с бутилированной и проточной водой.

К продуктам с высоким уровнем пластика принадлежат моллюски, пиво и соль.

Новые данные собрали исследователи из Университета Ньюкасла в Австралии, которые проанализировали более 50 исследований, касающихся потребления пластика людьми.

Оказалось, что в среднем человек потребляет до 1769 частиц пластика еженедельно с водой, 182 с моллюсками, 11 штук с солью и 10 с пивом.

В Европе около 72% водопроводной воды содержит пластик.

Хотя долгосрочные эффекты воздействия пластика на организм человека еще недостаточно известны, некоторые исследования показали, что вдыхание пластиковых волокон приводит к воспалению дыхательных путей.





Время разложения предметов общего потребления:

- полиэтиленовый пакет - от 20-ти до 1000 лет;

- пластиковая бутылка - 50 лет;

- стеклянная бутылка - 1000000 лет;

- одноразовый подгузник - 450 лет;

- алюминиевая банка - от 80 до 200 лет;

- бычки от сигарет - от одного до пяти лет;

- коробка Tetra Pak - три месяца;

- бумажное полотенце - две-четыре недели.



