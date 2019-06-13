Песочница для взрослых: в Лас-Вегасе можно поездить на бульдозерах и экскаваторах

Первая в мире, как заявляют учредители, песочница для взрослых открылась в Лас-Вегасе, штат Невада. Новый парк развлечений под названием Dig This пользуется большим успехом среди подростков, местных и туристов.

Парк имеет вид огромной строительной площадки, где можно арендовать гигантский бульдозер или экскаватор и копать канавы, что-то перевозить или просто наслаждаться управлением тяжелой техникой.

Местные и гости Лас-Вегаса приезжают сюда за острыми ощущениями и развлечениями. У новозеландца Эда Мамма возникла такая идея, и он решил открыть собственный бизнес.

«Наверное, можно сказать, что я так и не вырос из своей песочницы! - говорит основатель и владелец Dig This. - Я всегда увлекался тяжелой техникой и в один прекрасный день подумал - а может было бы интересно и весело перенести свое восхищение в реальность? Я начал искать, и оказалось, что никто ничего подобного не делает... Теперь мы этим занимаемся. Мы хотим дать людям возможность попробовать собственноручно управлять большим техникой. У нас здесь представлено 9 единиц техники».

Тем, кто мечтает сесть за штурвал массивной 20-тонной строительной машины, нужно будет выложить 300 долларов за полтора часа. Впрочем сначала ускоренный курс по безопасному управления бульдозером или экскаватором, который проходят прямо на площадке. После посетители садятся в тракторы, испытывают полученные навыки, передвигая огромные покрышки с места на место, играя в экскаваторный баскетбол или роя огромную канаву.

Аттракцион настолько необычен, что привлекает людей со всей страны.

«Я отмечал свой день рождения в Вегасе, и в Интернете искал что-то прикольное, что здесь делать и как весело провести время», - рассказывает Сандро Эразо, который приехал из Бостона.

Большинство посетителей - взрослые. Впрочем иногда здесь можно встретить и подростков, как Макс Бергер. Ему 14, и он с легкостью управляет мощной машиной. Как оказалось, он здесь уже не первый раз.

«Я приезжал сюда в прошлом году, - делится юноша. - Получил столько удовольствия, что вернулся. Я вожу различную технику с трех лет, так что я люблю такие штуки!»

Владелец парка развлечений говорит, что поиграть в песочнице для взрослых приходят не только мужчины:

«Пятьдесят процентов наших клиентов - женщины. Поэтому это не только для мужчин - женщины тайком тоже хотят это сделать».

Эд Мамма хочет открыть подобные парки и в других уголках планеты.

Источник: Голос Америки



