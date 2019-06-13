Курс валют

» » » В Индонезии произошло извержение вулкана, спавшего сотни лет. Видео

Новости

Все новости
Природа / Происшествия
Сегодня, 07:00
455
Версия для печати

В Индонезии произошло извержение вулкана, спавшего сотни лет. Видео

Индонезийские власти предупредили о возможности новых извержений действующего вулкана Синабунг на острове Суматра после того, как он испустил огромный столб пепла, вызвав панику среди жителей. О жертвах не сообщалось.

Гора Синабунг, в которой наблюдается всплеск активности с 2010 года, взорвалась примерно на девять минут, посылая облака вулканического пепла на 7 км в небо.

Хотя о жертвах не сообщалось, чиновники, контролирующие вулкан, предупреждали о возможных новых извержениях.

"После извержения с полуночи до 6 часов утра произошло несколько подземных толчков", - сказал ученый из поста обсерватории Синабунг.

Власти оставили без изменений уровень оповещения, но призвали жителей использовать маски для лица и быть в помещении, чтобы защититься от вулканического пепла.

Гора Синабунг, высота которой составляет 2460 м, является одним из самых активных вулканов Индонезии, который бездействовал в течение четырех столетий до извержения 2010 года.

29 августа 2010 года произошло извержение после нескольких дней гула. Пепел был выброшен в атмосферу на 1,5 км, а лава заполнила кратер.

19 февраля 2018 года также произошло извержение вулкана. Столб пепла от извержения поднялся на высоту более 5 км.

Источник: https://www.facenews.ua


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт