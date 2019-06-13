В Индонезии произошло извержение вулкана, спавшего сотни лет. Видео

Индонезийские власти предупредили о возможности новых извержений действующего вулкана Синабунг на острове Суматра после того, как он испустил огромный столб пепла, вызвав панику среди жителей. О жертвах не сообщалось.

Гора Синабунг, в которой наблюдается всплеск активности с 2010 года, взорвалась примерно на девять минут, посылая облака вулканического пепла на 7 км в небо.

Хотя о жертвах не сообщалось, чиновники, контролирующие вулкан, предупреждали о возможных новых извержениях.

"После извержения с полуночи до 6 часов утра произошло несколько подземных толчков", - сказал ученый из поста обсерватории Синабунг.

Власти оставили без изменений уровень оповещения, но призвали жителей использовать маски для лица и быть в помещении, чтобы защититься от вулканического пепла.

Гора Синабунг, высота которой составляет 2460 м, является одним из самых активных вулканов Индонезии, который бездействовал в течение четырех столетий до извержения 2010 года.

29 августа 2010 года произошло извержение после нескольких дней гула. Пепел был выброшен в атмосферу на 1,5 км, а лава заполнила кратер.

19 февраля 2018 года также произошло извержение вулкана. Столб пепла от извержения поднялся на высоту более 5 км.

Источник: https://www.facenews.ua



