Сексуальная норма - это отсутствие вреда и удовольствие для обоих

Сексуальная норма – краеугольный вопрос в умах невротично настроенных мужчин и женщин. Эксперты успокаивают: норма - это все, что не приносит вреда обоим партнерам и ведет к наслаждению обоих.

Норма – это прежде всего моральный постулат, вроде сексуального поведения, предписанный обществом, это средняя величина, выверенная из частотных характеристик различных сексуальных проявлений. Сексуальная норма – это все, что не приносит вреда обоим партнерам и ведет к наслаждению обоих. В какой-то степени норма приближается к идеалу.

Критериями сексуальной нормы являются добровольность, половая зрелость, отсутствие вреда здоровью и стремление обоих к наслаждению. Поэтому гомосексуальность не является отклонением. Современная сексология и психология относит однополые связи к сексуальной норме.

А вот педофилия и зоофилия – сексуальное отклонение, потому что нарушает основные критерии нормы: добровольность, половая зрелость и взаимное желание.

"Важно заметить, что кривая сексуального желания мужчины резко возрастает и достигает пика в семнадцать-девятнадцать лет, затем останавливается на определенном уровне и после тридцати плавно снижается. У женщин ситуация иная: их либидо медленно растет до тридцати пяти лет, достигая своего пика, затем останавливается, и только у некоторых женщин может быть возрастное снижение", - рассказал сексолог.

Источник: unian



