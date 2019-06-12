Безвиз работает: украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС

По данным Госпогранслужбы, с начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС. 9,2 млн граждан Украины неоднократно пересекли границу по биометрическим паспортам, из них почти 3 миллиона воспользовались режимом безвиза.

"Наибольшее количество наших соотечественников - более 1 млн человек - пересекли границу с Польшей. Также для украинцы были активными на участках границы с Венгрией и Румынией, где пересечение границы по безвизовому режиму составило более 350 тыс. и более 245 тыс. человек соответственно. Около 226 тыс. человек пересекли границу со Словакией", - сказано в сообщении.

"Всего за второй год безвиза (с 11.06 2018 по 11.06.2019 гг.) зафиксировано 2,35 млн поездок украинцев, воспользовавшихся безвизовым режимом. А это в 4,2 раза больше, чем за первый год (с 11.06 2017 по 11.06.2018рр.).

"Это свидетельствует о том, что все больше украинцев предпочитают безвизовые поездки (исключительно по биометрическим паспортам), особенно с точки зрения окончания срока действия виз, выданных да 11 июня 2017 года", - сообщили в Госпогранслужбе.

Также отмечается, что в пределах своей компетенции Госпогранслужба выполнила все задачи, которые были определены планом действий по либерализации ЕС визового режима для Украины.

"Сейчас 157 пунктов пропуска через государственную границу оборудованы средствами биометрического контроля и подключены к базам данных Интерпола, а современные технические средства позволяют автоматически проверять все типы биометрических документов", - добавили в ведомстве.

Еще выяснилось, что наши граждане все реже обращаются в консульства для оформления краткосрочных виз. По данным Еврокомиссии, их востребованность за прошлый год упала в четыре раза (191 тысяча против 720 тысяч годом ранее). Это привело к тому, что по количеству заявок на визы наша страна опустилась на 16-е место в мире, тогда как еще в 2016-м мы были третьими. По расчетам сетевых энтузиастов, это позволило всем украинцам солидно сэкономить. Ведь, напомним, за оформление визы нужно отдать 35 евро, а за услуги визового центра — 20, всего 55 евро (1659 грн). Учитывая, что безвизом воспользовались около 2 млн человек, они смогли сохранить аж 110 млн евро, или 3,3 млрд грн. Впрочем, в будущем за безвиз все же придется раскошелиться. До 2021 года в ЕС обяжут приезжих проходить авторизацию за 7 евро (210 грн), которая будет действительна в течение трех лет.

Безвиз не только сделал путешествия проще, но и повлиял на рынок пассажирских перевозок в стране. Так, у нас появилось много новых авиаперевозчиков и сразу несколько лоукостов.

"Если в 2017 году мы имели 21 иностранного перевозчика, то в 2019-м — 39, из них лоукостеров было 8, сейчас — 11. Также за последние два года появилось два украинских лоукоста", — рассказала вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что в 2017-м было 87 авиамаршрутов за границу, а сегодня уже 129. При этом из них лоукост-маршрутов стало 94. Всего в 2017-м самолеты перевезли 5,5 млн пассажиров, а в 2018-м — 7,2 млн. Увеличение количества игроков на рынке авиаперевозок привело к росту конкуренции между ними и, соответственно, к снижению цен на билеты. Уже сегодня украинцы могут летать за границу всего за 500—2000 грн с носа, а по акции полет в одну сторону и вовсе может стоить 5—10 евро (150—300 грн).

Кроме самолетов, назначают все больше новых поездов. По данным "Укрзализныци", в этом году за границу курсирует уже 20 пар поездов: в Латвию, Венгрию, Польшу, Словакию, Австрию и Болгарию. Цены на билеты колеблются от 500 до 3000 грн.

За два года биометрические паспорта заказали около 9 млн украинцев. И хотя массовые набеги на админцентры уже прекратились, а вместе с ними и километровые очереди, народ до сих пор жалуется на задержки получения заветной корочки.

Напомним, что на данный момент украинцы имеют безвизовый доступ в 133 страны мира.







