Развивать туристическую Херсонщину хотят волонтёры Корпуса мира. Почему не мы?

Проехаться «соляным шляхом», которым чумаки ездили в Крым за солью, и увидеть туристические достопримечательности Херсонщины - такую ​​возможность имели участники Таврического туристического конгресса, среди которых была группа волонтеров Корпуса мира США, сообщает "Голос Америки".

В Новую Каховку они прибыли, чтобы подумать над тем, как сделать Херсонскую область более привлекательной для туристов со всего мира.

Пока здесь голая степь и дикий SPA-курорт, о котором слышали даже не все местные: Лемурийских озеро, цвет воды в котором - розовый.

Эта розовая вода еще круче, чем в Мертвом море. А лечебные грязи сертифицированы в ЕС, лечат неизлечимые раны и омолаживают кожу.

«Херсонщина всегда была возле Крыма, и раньше она была как под носом, но ничего не было видно. Все говорят - Боже, я никогда не знал, что Херсонщина такая! - А когда ты ее видел? - Ну я же проезжал, говорит, в Крым. Это было так, все проезжали через Херсонщину в Крым и никогда ее не видели», - говорит председатель правления ОО «Агентство регионального развития Таврического объединения территориальных общин» Павел Ярмий.

Американцы эксперты в туристическом бизнесе. Есть музейщица из Нью-Йорка, менеджер гостиничной сети «Мэриотт», сотрудница национального парка «Йеллоустоун». Есть шеф-повар, знаток кулинарного туризма.

У них есть идеи, как раскрутить туристическую привлекательность Херсонщины. Сейчас волонтеры работают в разных городах и селах Украины, а сюда в Новую Каховку съехались принять участие в конгрессе.

Предоставив советы, основанные на американском опыте, они и сами имели возможность познакомиться с изюминками Таврического «Соляного пути».

Продегустировали коллекционные вина из винных погребов князя Трубецкого, побродили барханами Олешковских песков, полюбовались лилиями в лабиринтах Днепровских плавней. Побывали в селе, где живут викинги, говорящие на старошведском. Напились родниковой воды. Попробовали настоящей «чумацкой ухи».

Как говорит волонтер Корпуса мира США Дониел Голдингер, «Я вижу большой потенциал в этом регионе, потому что здесь столько уникальных красот. К тому же все это почти нетронутое - первозданная природа, как раз то, что нужно для отдыха и релаксации».

Волонтер Джеффри Кронберг, шеф-повар и эксперт по гастротуризму добавляет: «Я люблю вареники, голубцы, сало, черный хлеб и чеснок, красный борщ. А чтобы сделать еще более привлекательной местную кухню, я посоветовал бы предоставлять больше информации о поставщиках продуктов. У нас в Америке это очень популярно: указывать, откуда пища, и подчеркивать, что вы сотрудничаете с местными фермерами».

Волонтер Корпуса мира Томас Чой: «Я сам приехал бы сюда туристом из Америки, если бы знал, что здесь столько всего можно увидеть. И я считаю, что дело только за удачным маркетингом, за тем, чтобы были дороги и инфраструктура. И туристы появятся. Потому что такие аттракционы, как, скажем, лемурийское озеро, уникальная вещь для всего мира. Поэтому Херсонщина точно имеет большой туристический потенциал».



