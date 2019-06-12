Ученые спасают Землю: изобретен метод добычи топлива из воздуха

Миллионы плавучих островов, которые будут превращать углекислый газ в топливо, помогут защитить Землю от последствий климатических изменений, вызванных сжиганием ископаемого топлива, пишет Newsweek.

Ученые из Норвегии и Швейцарии назвали свою концепцию борьбы с климатическими изменениями «солнечными метаноловыми островами». Они утверждают, что все необходимые технологии уже существуют. И если такие искусственные острова построить на больших участках, где им не будут угрожать крупные волны и плохая погода, можно серьезно сократить потребность в ископаемых источниках энергии, а заодно и ограничить масштабы последствий глобального потепления в ближайшие десятилетия.

«Человечеству нужно прекратить выбрасывать углекислый газ в атмосферу, который образуется от сжигания ископаемого топлива, чтобы избежать опасных климатических изменений. Однако, жидкие углеродные энергоносители часто не имеют практической альтернативы для мобильного применения. Превращение углекислого газа из атмосферы в синтетическое топливо с помощью альтернативных источников энергии предлагает концепцию, которая позволит не увеличивать общее количество выбросов CO2», - предлагают ученые.

Фотоэлектрические элементы таких островов будут использоваться для генерирования электричества из солнечной энергии. Этот ток будет питать систему, которая будет поглощать СО2 из атмосферы, а затем соединит его с добытым из морской воды водородом. В результате, продуктом этого процесса будет метанол, который можно использовать как топливо. По подсчетам ученых, нужно будет построить 3,2 миллиона таких островов, чтобы остановить глобальное потепление. Каждые 70 из них будут образовывать единую систему.



