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Сегодня, 09:04
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Грибная охота: 150 кг за один раз и все белые. Фото

Трое жителей Закарпатья в Перечинском районе собрали 150 кг грибов всего за три часа. Один из грибников, Василий Шпонтак, родом из Закарпатья, но сейчас проживает в Нью-Йорке, поэтому все грибы забирает с собой. Об этом сообщает Mukachevo.net.

"Мы поделимся с друзьями украинцами в Нью-Йорке и украинской церковью, местный священник уже нас ждет", - рассказал Шпонтак.

Отмечается, что они не единственные рекордсмены. Закарпатка Анна Ференцик также собрала огромное количество грибов в Великоберезнянском районе.

Ранее сообщали, что гигантский шампиньон стал новым украинским рекордсменом.

Также в Киевской области нашли огромный гриб-дождевик весом больше 17 килограмм.

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