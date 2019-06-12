Грибная охота: 150 кг за один раз и все белые. Фото

Трое жителей Закарпатья в Перечинском районе собрали 150 кг грибов всего за три часа. Один из грибников, Василий Шпонтак, родом из Закарпатья, но сейчас проживает в Нью-Йорке, поэтому все грибы забирает с собой. Об этом сообщает Mukachevo.net.

"Мы поделимся с друзьями украинцами в Нью-Йорке и украинской церковью, местный священник уже нас ждет", - рассказал Шпонтак.

Отмечается, что они не единственные рекордсмены. Закарпатка Анна Ференцик также собрала огромное количество грибов в Великоберезнянском районе.

Ранее сообщали, что гигантский шампиньон стал новым украинским рекордсменом.

Также в Киевской области нашли огромный гриб-дождевик весом больше 17 килограмм.