Кризис в Молдове: оппоненты грозят друг другу столкновеними

В Молдове – политический кризис, грозящий перейти в прямые столкновения сторонников политических оппонентов. Против правящего режима демократов объединились социалисты, стоящие на пророссийских позициях, и прозападный альянс ACUM. Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

В феврале 2019 года в Республике Молдова состоялись парламентские выборы, в ходе которых ни одна из трех крупнейших на данный момент политических сил страны не получила серьезного преимущества.

По итогам выборов пророссийская Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), возглавляемая Зинаидой Гречаной, получила 35 мест в парламенте. Правящая Демократическая партия Молдовы Владимира Плахотнюка заняла второе место, получив 30 кресел. Прозападный блок партий ACUM ("Сейчас") – лидеры Майя Санду и Андрей Нэстасе – с 26 мандатами стал третьим.

Таким образом, для формирования коалиции в новом парламенте потребовалась договоренность по крайней мере двух крупнейших политических сил. При том, что все три победителя являются идейными и мировоззренческими антагонистами.

Ключевым требованием социалистов в переговорах с ACUM была должность спикера парламента. Это позволило бы пророссийской партии получить контроль уже над двумя ключевыми ветвями власти – президентской и законодательной.

В свою очередь, ПСРМ, ставшая победителем парламентской гонки и имеющая полное право на квоту премьер-министра страны, готова была отдать эту квоту проевропейским силам.

ACUM с такой постановкой вопроса не соглашалась. Аргументированно опасаясь, что после назначения представителя социалистов спикером, даже в случае распада коалиции, снять главу парламента у них не будет никакой возможности.

В итоге на 7 июня – последний день, когда могла быть создана коалиция, – договоренности достигнуты не были. Перед парламентом замаячила реальная перспектива роспуска.

Игорь Додон предложил на должность главы правительства Майю Санду, парламент поддержал эту кандидатуру.

Однако, после того, как в Молдове 8 июня привели к присяге новый Кабмин во главе с женщиной-премьером Майей Санду, под зданиями госучреждений начались акции протеста – активисты заблокировали здания правительства, Министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и другие государственные учреждения. У здания МВД один из участников акции сказал, что протестует против федерализации. Активисты считают, что президент страны Игорь Додон предал родину после ролика, в котором тот обсуждает федерализацию Молдовы.

"Мы против предателей", — сказал активист. На вопрос корреспондента, кого он считает предателем, он ответил: "Вы что, не знаете? Не смотрели телевизор? Вы же журналист… Вы очень хорошо знаете, первый предатель — Додон. Если он сказал, по телевизору показали, что получает от России миллион евро в месяц. Что он тогда за президент? Он агент КГБ".

Затем участники акции уточнили, что считают предателями и Андрея Нэстасе, и Майю Санду. Протестующие отметили, что выступают за стабильность. Среди протестовавших было много молодых людей спортивного телосложения, они грубили журналистам и вели себя откровенно по-хамски.

Конституционный суд Молдовы обязал Додона распустить парламент. Из решения Конституционного суда следует, что если парламент не смог утвердить правительство до 9 июня, то начиная с 10 июня президент может подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

В свою очередь сам Додон пообещал распустить парламент и назначить дату досрочных выборов на следующей неделе, после консультаций с парламентскими фракциями, и призвал суд дать время депутатам до 21 июня.

Акции протеста продолжаются.



