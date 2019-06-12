Лидер Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть постояльцу отеля

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн поссорился с одним из постояльцев отеля в Мюнхене и сломал ему челюсть.

Об этом во вторник, 11 июня, сообщает Корреспондент со ссылкой на газету Das Bild.

На прошлой неделе группа остановилась в Мюнхене в фешенебельном отеле Bayerischer Hof.

В ночь на субботу, 8 июня, Линдеманн пил пиво в баре гостиницы вместе со знакомым и подругой по имени Лана. До этого некий 54-летний житель Гамбурга попросил певца сделать селфи, но Линдеманн ему отказал.

Как указывает газета, предполагаемый поклонник не унимался и уже в баре начал оскорблять Лану. Линдеманн хотел заставить его извиниться перед женщиной, в результате чего завязалась потасовка.

Фронтмен Rammstein ударил обидчика локтем в лицо, после чего тот сразу же упал. Работники отеля вызвали полицию.

По информации издания, мужчина получил перелом челюсти. В полиции уточнили, что приняли заявление о нанесении телесных повреждений. Сам Линдеманн пока не прокомментировал случившееся.



