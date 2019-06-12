Курс валют

» » Лидер Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть постояльцу отеля

Новости

Все новости
Шоу бизнес
Сегодня, 04:25
372
Версия для печати

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть постояльцу отеля

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн поссорился с одним из постояльцев отеля в Мюнхене и сломал ему челюсть.

Об этом во вторник, 11 июня, сообщает Корреспондент со ссылкой на газету Das Bild. 

На прошлой неделе группа остановилась в Мюнхене в фешенебельном отеле Bayerischer Hof.
В ночь на субботу, 8 июня, Линдеманн пил пиво в баре гостиницы вместе со знакомым и подругой по имени Лана. До этого некий 54-летний житель Гамбурга попросил певца сделать селфи, но Линдеманн ему отказал.
Как указывает газета, предполагаемый поклонник не унимался и уже в баре начал оскорблять Лану. Линдеманн хотел заставить его извиниться перед женщиной, в результате чего завязалась потасовка.
Фронтмен Rammstein ударил обидчика локтем в лицо, после чего тот сразу же упал. Работники отеля вызвали полицию.
По информации издания, мужчина получил перелом челюсти. В полиции уточнили, что приняли заявление о нанесении телесных повреждений. Сам Линдеманн пока не прокомментировал случившееся.


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт