Лидер Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть постояльцу отеля

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн поссорился с одним из постояльцев отеля в Мюнхене и сломал ему челюсть.
Об этом во вторник, 11 июня, сообщает Корреспондент со ссылкой на газету Das Bild.
На прошлой неделе группа остановилась в Мюнхене в фешенебельном отеле Bayerischer Hof.
В ночь на субботу, 8 июня, Линдеманн пил пиво в баре гостиницы вместе со знакомым и подругой по имени Лана. До этого некий 54-летний житель Гамбурга попросил певца сделать селфи, но Линдеманн ему отказал.
Как указывает газета, предполагаемый поклонник не унимался и уже в баре начал оскорблять Лану. Линдеманн хотел заставить его извиниться перед женщиной, в результате чего завязалась потасовка.
Фронтмен Rammstein ударил обидчика локтем в лицо, после чего тот сразу же упал. Работники отеля вызвали полицию.
По информации издания, мужчина получил перелом челюсти. В полиции уточнили, что приняли заявление о нанесении телесных повреждений. Сам Линдеманн пока не прокомментировал случившееся.