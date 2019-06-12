В Украине могут ужесточить медосмотр для водителей и выдачу прав

В Министерстве здравоохранения Украины разработали законопроект, в соответствии с которым ужесточится процедура прохождения медицинского осмотра водителями.

Также в законопроекте указано про расширение списка заболеваний, на основании которых запрещено управлять транспортным средством. Соответствующий документ есть на сайте ведомства, передает Судебно-юридическая газета.

В соответствии с законопроектом, медицинские показания могут стать запретом к управлению автомобилем. При наличии таких болезней, как сколиоз, геморрой и гипертония также запрещается управлять машиной.

Кроме того, водители, имеющие проблемы со слухом, тоже не смогут получить права. В список включена грыжа, воспаление мочеполовой системы, эндокринные нарушения и доброкачественная опухоль. Людям с проблемным зрением или хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы придется проходить медосмотр каждый год.

Также в законопроекте идет речь о том, что опытный водитель обязан проходить медосмотр каждые 10 лет.



