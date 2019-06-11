Украина выступила с заявлением по поводу политического кризиса в Молдове - СМИ

В Молдове - глубокий политический кризис, значительно осложнивший ситуацию в южном регионе в том числе Украины. Украина призвала представителей молдавских властей "избегать силового противостояния", а также предостерегла от "сценария федерализации", который называет "российским", сказано в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины по поводу парламентского кризиса в Молдове.

Среди прочего, Киев предложил Кишиневу роль посредника для разрешения спора между Демпартией, которая удерживает контроль над правительственными учреждениями, и новоизбранным правительством во главе с Майей Санду.

"Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем... Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны", – заявили в министерстве, напомнив также, что у Украины и Молдовы "общее европейское будущее".

Как сообщает "Европейская правда", вопрос кризиса в Молдове 9 июня обсудили на совещании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Провел расширенное совещание в СНБО относительно развития событий в Молдове и потенциального влияния на ситуацию в регионе. Мониторим ситуацию", – прокомментировал информацию секретарь СНБО Александр Данилюк, передает ЗН.

Напомним, накануне КС Молдовы издал постановление о роспуске парламента страны. В полночь 8 июня истекли 90 дней, отведенные на формирование нового правительства. В тот же день, но после отведенных законом сроков, депутаты создали парламентскую коалицию, в состав которой вошли пророссийская "Партия социалистов" и проевропейский политический блок "ACUM".

На экстренном заседании парламента вечером 8 июня был утвержден состав Кабинета министров Молдовы, члены правительства принесли присягу. Правительство Молдовы возглавила лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду, спикером парламента стала лидер "Партии социалистов" Зинаида Гречана.

Также депутаты большинством в 61 голос проголосовали за принятие декларации "О захваченном государстве", в которой говорится о необходимости освобождения государства от "власти олигархов" и выведения госструктур из-под влияния "Демократической партии".

После этого в Кишеневе вспыхнули акции протеста, неизвестные заблокировали здания правительства, МВД, Генеральной прокуратуры, министерства финансов, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а также ряд других учреждений. А лидер "Демократической партии" Владимир Плахотнюк заявил о попытке "социалистов" и блока "ACUM" узурпировать власть, пишет "Громадське".