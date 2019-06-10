В Киеве протесты с требованиями не допустить сдачи национальных интересов Украины

Несколько тысяч человек собрались возле Администрации президента в Киеве вечером в понедельник, 10 июня на акцию Останови капитуляцию!" Они требовали не допустить сдачи национальных интересов в переговорах с РФ.

Участники акции "Останови капитуляцию" выражают возмущение в связи с предложением представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы закрепить в договоренностях об очередном режиме тишины в зоне ООС запрет украинским военнослужащим открывать ответный огонь, сообщает Зеркало недели.

Их также возмутило заявление пресс-секретаря президента Юлии Мендель о якобы обстрелах ВСУ гражданской застройки, где российские оккупанты оборудуют огневые точки, а также слова Владмира Зеленского о том, что ради мира в Донбассе "нужно просто перестать стрелять".

Протестующие принесли с собой государственные флаги, плакаты с надписями: "Нет капитуляции", "Капитуляция. Предательство! Думай!", "Не дадим сделать наших защитников беззащитными мишенями" и т.д. Они также демонстративно сожгли на Банковой белый флаг – символ капитуляции и сдачи в плен.

Основное требование участников и организаторов акции – не допустить капитуляции и сдачи национальных интересов. Они также озвучили предложение ввести в состав ТКГ ветеранов войны в Донбассе, чтобы предотвратить предательство со стороны украинских переговорщиков, назначенных президентом Зеленским.





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