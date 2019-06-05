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Сегодня, 10:30
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Лучшие украинские университеты на 500-800 месте в мировом рейтинге

Шесть украинский университетов попали в рейтинг лучших национальных университетов. Правда, они где-то в серединке. Всего в рейтинге приняло участие 1000 учебных заведений со всего мира. Об этом сообщает рейтинг, составленный QS World University.

Лучшими высшими учебными заведениями Украины по версии рейтинга стали:

Харьковский университет им. Каразина - 481 позиции.

Киевский национальный университет им. Шевченко - 531-540 позиция.

Национальный технический университет Киевский политехнический институт им. Сикорского - 601-650 позиция.

Национальный технический университет Харьковский политехнический институт - 701-750 позиция.

Львовский политехнический национальный университет разделил с Сумским государственным университетом 751-800 позиции.

По данным рейтинга в него не попал Донецкий национальный университет им. Василия Стуса. В 2018 году он находился на 801-1000 позициях.

Первая десятка высших учебных заведений выглядит следующим образом:

Массачусетский технологический университет (США)
Стэнфордский университет (США)
Гарвардский университет (США)
Калифорнийский технологический университет (США)
Оксфордский университет (Великобритания)
Кембриджский университет (Великобритания)
Швейцарский федеральный технологический институт
Имперский колледж Лондона
Чикагский университет
UCL (Великобритания).

Напомним, что больше всего абитуриентов в прошлом году подали заявление в КНУ им. Шевченко.

Источник: https://ukranews.com



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