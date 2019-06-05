Зеленский в Брюсселе: коротко о главном

Президент Владимир Зеленский в своем первом зарубежном вояже в Брюссель задекларировал неизменность курса в Евросоюз и НАТО, а также на реформирование страны, а кроме того, услышал, что Украина может рассчитывать на поддержку своих стремлений со стороны Евросоюза.

Если подытожить вкратце, то все выглядит довольно пристийно, кроме того, что наш новый президент снова оскандалился перед журналистами. Вернее, он просто не предоставил им возможности позадавать вопросы в Брюсселе, чтобы не оскандалиться. Чем, в итоге и оскандалился. Комментаторы этой неприятности не заставили себя ждать и напомнили миру, что господин Владимир не в состоянии говорить без инструкций, написанных на листочке. Ибо, если он говорит то, что думает, понять его невозможно. Переводить тоже трудновато. Вот он и решил не доставлять людям лишних проблем.



Если по существу, то президентом во время различных встреч с важными персонами в столице ЕС задекларировано следующее.

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Курс на ЕС и НАТО, закрепленный в Конституции Украины, является неизменным.

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Комиссия Украина-НАТО: Зеленский выступил за восстановление регулярного диалога.

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"Мы готовы вести переговоры с Россией, мы готовы выполнять Минские соглашения. Впрочем, в начале мы должны быть в состоянии защитить себя и повысить нашу обороноспособность на политическом, военном и экономическом уровне", - заявил Зеленский.

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На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона будет договариваться о прекращении огня и обмен пленными, а также - будет отрабатывать гуманитарное направление.

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"Прогресс Украины к высоким европейским стандартам жизни является целью нашего общества. Целью всех наших реформ является повышение уровня жизни всех украинцев, искоренение коррупции и модернизация государства", - сказал президент. По его словам, достичь этого можно только за счет обеспечения украинской национальной безопасности.

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"Я не собираюсь быть на стороне экс-владельцев "Приватбанка", буду защищать только государство", - заверил Зеленский.

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Зеленский уверен, что Киев и Варшава должны вместе действовать против "Северного потока-2"





По материалам СМИ



