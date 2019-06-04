Супрун: следующий год будет решающим в рамках продолжения медицинской реформы

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что следующий год в рамках продолжения медицинской реформы, когда она коснется профильных врачей, будет "немного шоковым". Все зависит от закона, который должен быть проголосован ВР осенью.

Об этом она сказала в интервью журналу "Новое время".

"Следующий год будет переходным и, разумеется, немного шоковым, потому что будет много турбулентности, непонимание того, что происходит. Но не будет такого, что всех увольняют и все больницы закрываются. Мы постепенно организуем процесс так, чтобы те больницы, которые оказывают наибольшую помощь получили наибольшую инвестицию», - отметила Супрун.

По ее словам, осенью 2019 Верховная Рада должна принять закон, который будет определять пакет услуг профильных врачей, стоимость которых будет компенсировать Национальная служба здоровья. После этого, утверждает Супрун, больницы и поликлиники смогут подписать с Нацслужбой здоровья договор и получать оплату за услугу пациентам там, где они ее предоставляют. Пациент, взяв направление у семейного врача, например, к кардиологу, сможет сам его выбрать, и этот врач будет получать деньги за оказанную услугу на свое заведение. "Это должно существенно изменить заработную плату и для врачей второго звена", - объяснила Супрун.

Кроме того, добавила и.о. главы МОЗ, советские требования к больницам изменятся на более современные. Расчет, в частности, будет базироваться на том, каким требованиям должна удовлетворять больница, чтобы качественно оказывать услуги.







